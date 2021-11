Intocht Sinterklaas minder goed bekeken dan voorgaande jaren

De intocht van Sinterklaas is zaterdag op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen mensen. Zij zagen hoe de sint en zijn pieten na veel gedoe toch aankwamen bij het Grotepietenhuis. Het aantal kijkers is minder dan in 2020. Toen zaten ruim 2,2 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd voor de eerste ‘coronaproof’ intocht. In 2019 zagen 1,7 miljoen mensen hoe de sint in Nederland arriveerde.

Het best bekeken programma van de avond was het gelijkspel van Oranje tegen Montenegro, meldt de Stichting Kijkonderzoek. Ruim 2,3 miljoen mensen zagen hoe Oranje zich voorlopig nog niet plaatste voor het WK in Qatar.