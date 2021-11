Kunstbeurs PAN Amsterdam keert terug in de RAI

Ruim 110 kunsthandelaren, antiquairs en galeriehouders zijn komende week te vinden in de RAI Amsterdam. Daar is vanaf zondag kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam.

Het was afgelopen week spannend of de 34e editie van de beurs kon doorgaan, vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Vorig jaar moest het evenement, waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen, door het virus een jaar overslaan. Na de persconferentie vrijdagavond meldde de organisatie dat de beurs opengaat met aangepaste openingstijden. Bezoekers kunnen er op vertoon van een coronatoegangsbewijs dagelijks terecht tussen 11.00 en 18.00 uur. Op de beursvloer zijn extra brede gangpaden, zodat mensen voldoende afstand kunnen houden en de ruimte wordt geventileerd.

De beurs biedt zowel moderne en hedendaagse kunst als antiek en design. Zo komt Stone Gallery met een 180 miljoen jaar oud fossiel en heeft Galerie Fontana werk van ontwerpster Claudy Jongstra, die kunstwerken en installaties maakt van organische materialen. Verder toont kunsthandel P. de Boer uit Amsterdam een 17e-eeuws schilderij van Pieter Savery en brengt Andriesse Eyck Gallery werk mee van Natasja Kensmil, die de schaduwkant onderzoekt van de menselijke natuur.

Tertius Gallery is voor het eerst op de beurs, met een meer dan een eeuw verloren gewaande Cornelis Troost en Galerie Helga Hofman toont bronzen sculpturen van de Nederlandse beeldhouwer Ivan Cremer (1984). Ook is de Rijksakademie nieuw op de PAN met een tentoonstelling en is er op de laatste dag Tussen Kunst en Kids, in samenwerking met de IMC Weekendschool, waarbij kinderen kennismaken met kunst.