Alsmaar stijgende WOZ-waardes

De huizenmarkt is overspannen. Dat is inmiddels wel duidelijk. De prijzen stijgen de pan uit en een overbieding van tientallen duizenden euro’s is de normaalste zaak van de wereld geworden. Dat kan zo niet langer, vindt ook demissionair minister Ollongren van Binnenlandse zaken. Vorige week kwam ze met een kamerbrief waarin ze een biedlogboek voorstelt. Kopers kunnen zo inzien hoeveel en wanneer er door anderen is geboden op het huis waar ze belangstelling voor hebben. Hiermee doet ze een concrete oproep aan makelaars om meer openheid van zaken te geven in het verkoopproces van woningen.

Hoge gemeentelijke belastingen

Maar niet alleen de huizenprijzen op de woningmarkt bereikten de afgelopen jaren recordhoogten. Ook de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) waarde is hoger dan ooit. Gemeenten stellen jaarlijks die WOZ-waarde van elke woning in Nederland vast door te kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder en op basis van beschikbare gegevens over de ligging, de oppervlakte en vergelijkbare woningen in de buurt. Omdat de huizenprijzen al jaren record op record breken, is het dus logisch dat de gemiddelde WOZ-waarde de komende jaren ook blijft doorstijgen.

Heel vervelend voor huizenbezitters want de hoogte van een aantal (gemeentelijke) belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en soms ook de riool- en afvalstoffenheffing wordt op de WOZ-waarde gebaseerd. Hoe hoger dus de WOZ-waarden van de huizen, hoe meer inkomsten voor de gemeente. Het lijkt een mooie manier om gaten in de gemeentelijke begroting te dichten.

Je bent als huiseigenaar niet helemaal overgeleverd aan de elementen en machteloos. Want wanneer je het niet eens bent met de gemeentelijke taxatie van je woning, kun je bezwaar WOZ waarde maken. Vorig jaar tekenden 210.000 eigenaren zo’n bezwaar aan tegen de gemeentelijke waardebepaling van hun huis. De laatste jaren kreeg ongeveer 40 procent vervolgens een lagere WOZ-waarde toegekend. Toch het proberen waard.

Verschillen in Nederland

De WOZ-waarde van je huis is in Nederland duidelijk afhankelijk van waar je woont. Het verschilt namelijk nogal of je in Noord-Holland, Brabant of Utrecht woont of bijvoorbeeld in Drenthe of Groningen. Of in een stad in plaats van een dorp. Wat de WOZ-waarde betreft komt het huidige landelijk gemiddelde neer op 290.000 euro per huis. De gemiddelde WOZ-waarde in Bloemendaal is met 778.000 euro bijvoorbeeld het hoogst en in Pekela met 148.000 euro het laagst.

In alle Nederlandse gemeenten, met uitzondering van st. Anthonis in Noord-Brabant zijn de WOZ-waardes echter gestegen. En ook in de hoogte van die stijgingen zien we duidelijk verschil. Na jaren van giga stijgingen in Amsterdam bijvoorbeeld, steeg de WOZ-waarde het afgelopen jaar met slechts 1,2 procent. De gemiddelde WOZ-waarde ligt daar nu op 420.000 euro. De WOZ Waarde Rotterdam echter steeg juist enorm, namelijk met 11,4 procent. Tja, wat doe je eraan? Net als het verkoopproces van de makelaar is ook lang niet altijd even helder wat ten grondslag ligt aan de stijging van de WOZ-waarde van jouw woning.