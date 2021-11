Bijna 2000 coronapatiënten in ziekenhuizen, piek nog niet bereikt

Ziekenhuizen behandelen momenteel bijna 2000 coronapatiënten, van wie ongeveer 380 op een intensive care liggen. In de afgelopen dag is het totale aantal opgenomen patiënten met ongeveer honderd gestegen. “En de piek in de curve is nog niet bereikt, de verwachting is dat we verder doorstijgen”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal opgenomen patiënten blijft voorlopig ook nog stijgen. “Over een week zitten we op 2600 mensen. Een paar dagen erna gaan we over de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 mensen. En de stijging is er nog totaal niet uit. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig voorspellen wordt”, aldus Kuipers.

De druk op de ziekenhuizen stijgt sneller dan vooraf was berekend. Kuipers: “In januari zouden we de piek bereiken met 1500 mensen. Het is half november en we zitten al op 2000. De instroom zou naar 150 mensen per dag stijgen en we zitten nu al op 250 opnames per dag. Ik durf niet te zeggen waar we naartoe gaan.”