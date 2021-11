Coronamaatregelen geen obstakel voor verloop van rechtszaken

De nieuwe coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor het verloop van rechtszaken, laten de rechtbanken maandag weten. Ze benadrukken dat het belangrijk blijft dat mensen naar de rechtbank komen als ze daarvoor zijn uitgenodigd. Alleen als mensen vanwege gezondheidsredenen niet kunnen komen, zal gekeken worden of een zitting eventueel digitaal moet worden gehouden.

In de gerechtsgebouwen is het verplicht een mondkapje te dragen in de openbare ruimtes. Het is niet nodig om een coronatoegangsbewijs te laten zien.

Verder wordt er in de rechtbanken 1,5 meter afstand gehouden. Daardoor is de ruimte voor publiek en pers beperkt, zij worden gevraagd zich aan te melden voor een zitting.