GGD: extreem druk met testafspraken

Het is ook maandag “extreem druk” op de telefoonlijnen waar je een afspraak kunt maken voor een coronatest, zegt de GGD. Ook op coronatest.nl zijn maandagmiddag veel mensen tegelijkertijd ingelogd. De maandag geldt altijd al als een drukke dag.

De GGD had zeker 91.500 testafspraken voor maandag staan, waarvan er om 15.00 uur 71.075 waren afgenomen. In de afgelopen week hebben de GGD’en 559.020 testen afgenomen.

“We doen ons best om iedereen binnen 36 uur in te plannen voor een testafspraak. De drukte maakt dat mensen soms wat langer moeten wachten of wat verder moeten reizen om getest te worden”, aldus een woordvoerster. “Aan mensen die er niet direct doorheen komen vragen we om hun telefoon niet op de automatische redial te zetten, maar het later op de dag nog eens te proberen.”