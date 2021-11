Hof sluit de deuren tijdens getuigenverhoor in zaak Jos B.

Het hof heeft een getuige achter gesloten deuren gehoord in de zaak van Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Het gaat om een pleegdochter van B.’s zus. Dit meisje zou volgens haar biologische moeder hebben gezegd dat oom B. haar had opgebiecht één keer verliefd te zijn geweest: op iemand die Nicky heet. De pleegdochter ontkende dit maandag in het hof. Volgens haar heeft ze haar oom wel eens gevraagd of hij verliefd is geweest, maar daarin zijn geen namen gevallen. De naam ‘Nicky’ kwam in een droom tot haar.

De advocaat van B. had het hof gevraagd de 21-jarige vrouw achter gesloten deuren te horen omdat het om een kwetsbaar persoon gaat. Het hof stemde daar maandag mee in. De ouders van Nicky mochten wel in de zaal blijven. Na afloop van het verhoor vertelde een woordvoerder van het hof wat er was besproken.

Na dit verhoor volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie, dat uitmondt in de strafeis. Het OM verwacht zes uur spreektijd nodig te hebben. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot een celstraf van 12,5 jaar.

Nicky Verstappen verdween in de zomer van 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden. Heel lang leek de zaak onopgelost te blijven. Pas in 2018 na een grootschalig DNA-onderzoek kwam – door toeval – Jos B. in beeld. B. had zelf niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent-DNA-match uit naar voren.