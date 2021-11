Kamer ageert tegen tijdelijke huurcontracten

De regeling om woningen te verhuren met tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar, wordt te vaak misbruikt door verhuurders, stellen partijen in de Tweede Kamer. Deze mogelijkheid geeft verhuurders meer armslag voor een kortere verhuur aan doelgroepen als studenten en arbeidsmigranten. Die moeten er dan weer uit na de afgesproken tijd.

Maar onder meer de SP en Kamerlid Pieter Omtzigt wijzen erop dat tijdelijke contracten steeds meer en lukraak worden gebruikt voor allerlei woningen en huurders. De verhuurders zouden de huurwissel vooral gebruiken om de huur dan extra te kunnen verhogen, meer dan jaarlijks wettelijk is toegestaan.

Voor de huurders is deze situatie dramatisch, vindt de SP. Huurders verkeren lang in onzekerheid, zeker omdat er weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Ook voor de samenhang in de wijk is dit slecht, omdat bewoners niet investeren in hun sociale woonomgeving, omdat ze toch weer weg moeten, stelt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De helft van de contracten die worden gesloten via woningplatform Pararius is volgens haar al een tijdelijk huurcontract. Zo gebeurt het dat hele gezinnen na twee jaar weer uit de woning moeten.

Dit is onwenselijk vinden de Tweede Kamer en ook demissionair minister Kajsa Ollongren, die over het woonbeleid gaat. Zij wil de tijdelijke huurcontracten niet afschaffen, omdat die nuttig kunnen zijn voor bepaalde doelgroepen. Maar ze gaat wel kijken of er een aanpassing mogelijk is zodat er een betere balans in komt, zegde ze de Kamer toe.