Kinderen met handicap somberder over eigen toekomst

Twee derde van de kinderen met een handicap denken later niet te kunnen studeren, terwijl een meerderheid van hen hiervan wel droomt. Ook verwacht slechts ruim een derde van de kinderen later te kunnen gaan werken. Bij leeftijdsgenoten zonder een handicap ligt dit percentage veel hoger. Bovendien denkt maar een op de vier kinderen met een handicap later te kunnen trouwen.

Dat komt naar voren uit onderzoek dat de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind heeft laten uitvoeren onder honderden kinderen. Maandag is de jaarlijkse week van het gehandicapte kind begonnen. In Nederland hebben meer dan 100.000 kinderen een handicap.

De uitkomsten van het onderzoek raken directeur-bestuurder Henk-Willem Laan van de stichting diep. “Zo jong en dan niet voluit kunnen dromen, omdat je denkt dat dit voor jou toch niet haalbaar is omdat je een handicap hebt.”