Kluisverklaring Jos B. bijna helemaal zwartgelakt

De langverwachte ‘kluisverklaring’ van Jos B. (59) is maandag eindelijk ingebracht tijdens de tweede zittingsdag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in het gerechtshof in Den Bosch. De twee pagina’s tellende verklaring bleek echter grotendeels zwartgelakt.

B. staat terecht op verdenking van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in 1998. B.’s advocaat Gerald Roethof maakte tijdens eerdere zittingen, ook in de rechtbank in Maastricht al meerdere malen gewag van deze kluisverklaring, een soort notitie van B. aan zijn advocaat over wat er precies zou zijn gebeurd toen hij op de Brunssummerheide Nicky Verstappen vond.

De advocaat-generaal hield voor het hof de twee A4-tjes omhoog. “Deze kluisverklaring bestaat uit twee pagina’s, bijna helemaal zwart gemaakt: 20 procent is wit gebleven, 80 procent is zwart.” Volgens hem kan een stukje wit gebleven tekst gelezen worden dat ergens in een lopende zin begint en ook weer ophoudt.

Volgens Roethof staat in het leesbare deel van de kluisverklaring wel het meest essentiƫle in deze zaak. Het verhaal zou gelijk zijn aan wat B. al eerder heeft verteld: hij heeft Nicky gevonden op de heide, maar de jongen was toen al overleden.