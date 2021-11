Onderzoek ‘vergisontvoering’ Cruquius nog in volle gang

Het onderzoek naar de zogenoemde ‘vergisontvoering’ in Cruquius afgelopen augustus is nog altijd in volle gang. Dat liet het Openbaar Ministerie maandagmorgen weten tijdens een eerste voorbereidende zitting tegen de eerste twee van in totaal zes verdachten in de zaak bij de rechtbank in Haarlem. Volgens de officier van justitie is met name het onderzoek naar telefoongegevens “omvangrijk” en vergt het grote aantal betrokken telefoonnummers “veel analyse”.

Bij de gewelddadige ontvoering werd een 56-jarige man uit Hoofddorp op 5 augustus klemgereden, uit zijn auto getrokken, een bus in geduwd en ontvoerd. Het slachtoffer, door de daders voor iemand anders aangezien, werd vijf dagen vastgehouden. Daarna werd hij gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De zes verdachten, afkomstig uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht, waren toen al opgepakt.

Het OM liet half augustus weten dat de ontvoering mogelijk te maken had met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen. Het vermoedelijke werkelijke doelwit van de kidnap had zich toen al gemeld bij de politie.

Bilaal E. (31) en Michael K. (33), de eerste verdachten die maandag voor de rechter verschenen, hebben zich tot nu toe beroepen op hun zwijgrecht. K. wilde maandag ook aan de rechters niets kwijt. E. zei “niet veel” te kunnen vertellen. “Ik heb er niets mee te maken. Ik weet er niets van. Ik mis mijn kinderen. En ik wil mijn broertje helpen, die is net een sportschool begonnen.”

De officier van justitie zei dat in de woning van E. onder meer gestolen kentekenplaten en ‘wegwerp-Nokia’s’ zijn gevonden en dat die toestellen van dat type bij de ontvoering ook als actietelefoons zijn ingezet. Daarnaast zou het voertuig dat is gebruikt bij de ‘vergisontvoering’ bij het huis van E. zijn gezien. Zij omschreef de woning als “rovershol”, dat diende als “uitvalsbasis”. Van K. zijn DNA-sporen gevonden in de auto waarin het slachtoffer is ontvoerd.

De aanklaagster verzette zich fel tegen het verzoek van beide raadslieden hun cliënten vrij te laten uit voorarrest. Volgens haar schreeuwen de onderzoeksbevindingen om uitleg van de verdachten, maar is er tot nu toe niets gekomen. Ook zei ze dat meer arrestaties niet zijn uit te sluiten.

De rechtbank beslist later over de vrijlatingsverzoeken.