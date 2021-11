Rustige ochtendspits op eerste maandag met thuiswerkadvies

De ochtendspits is maandagochtend relatief rustig verlopen. Rond 08.00 uur, wanneer het meestal het drukst is op de weg, stond er 93 kilometer file. Ter vergelijking, vorige week maandag stond er op het hoogtepunt zo’n 250 kilometer file. “Het is echt een stuk rustiger dan voorheen”, aldus een een woordvoerder van de ANWB.

Sinds vrijdag krijgen mensen weer het advies zoveel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarvoor gold nog het advies om de helft van de week thuis te werken.

Rond 08.45 uur stond er ongeveer 10 kilometer file. “En die waren het gevolg van een ongeval en wegwerkzaamheden’, zei de ANWB-woordvoerder. “Vorige week stond er rond dit tijdstip nog ongeveer 100 kilometer file.”