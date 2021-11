Weektotaal coronabesmettingen voor het eerst boven de 100.000

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 19.274 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, ruim 7500 meer dan vorige week maandag. Het cijfer valt deels hoger uit door een storing in het weekeinde. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu 101.690 besmettingen. Het is daarmee voor het eerst dat het weektotaal boven de 100.000 uitkomt.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf eerder op de dag al aan dat het aantal bevestigde besmettingen rond de 19.200 zou uitkomen. Gemiddeld gaat het nu om 14.527 positieve tests per etmaal in de afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde stijgt al zo’n anderhalve maand.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 16. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zondag werden 7 overlijdens geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar zijn er ruim 2,2 miljoen mensen positief getest. Van ruim 18.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.