Winkeliers: tienduizenden mensen nodig voor controle coronapas

Winkeliers hebben tienduizenden werknemers nodig om te kunnen controleren op het coronatoegangsbewijs. In totaal zouden er tussen de 300 miljoen en 500 miljoen checks per maand moeten worden verricht, zeggen branchevertegenwoordigers INretail, RND, Vakcentrum en de Nationale Winkelraad. Het demissionaire kabinet wil het coronatoegangsbewijs ook verplicht gaan stellen bij niet-essentiële winkels en dienstverleners.

INretail zei al eerder dat er een gebrek aan personeel is om de coronapas aan de deur te controleren. Ook zou de invoering van de pas ongewenste discussies veroorzaken. De sector wil zelf het aantal coronabesmettingen beperken door onder andere weer minder mensen in de winkels te laten en het mondkapje en afstand houden te verplichten. Daarnaast zou spreiding van het bezoek van klanten een betere optie zijn dan het kabinetsbesluit om niet-essentiële winkels om 18.00 uur te sluiten.

Daarbij is het volgens de winkeliers “onduidelijk hoe burgemeesters de regels kunnen handhaven als er 56.000 winkels als werkterrein bij komen”. Nu is het coronatoegangsbewijs al verplicht in de horeca, in casino’s en bij evenementen zoals festivals.