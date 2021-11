1,3 miljard euro aan extra steun wegens nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet trekt in het vierde kwartaal 1,3 miljard euro uit om bedrijven te ondersteunen die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt weer in het leven geroepen: bedrijven die hun omzet met 30 procent zien dalen “en ook aan de overige voorwaarden voldoen”, kunnen op steun rekenen.

Veruit het grootste deel van het geld gaat naar het opnieuw openstellen van de TVL. Bedrijven die de omzetdrempel halen, krijgen 85 procent van de geschatte vaste lasten vergoed. De vastelastenregeling liep in het derde kwartaal af en was de afgelopen tijd alleen beschikbaar voor nachthoreca, maar wordt nu weer verbreed. Bedrijven kunnen onder de nieuwe voorwaarden bijvoorbeeld ook steun aanvragen als ze in het tweede en derde kwartaal van 2021 geen TVL-steun kregen.

De regeling wordt, zoals eerder in de coronacrisis, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie”, meldt minister Stef Blok (Economische Zaken) samen met minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n) en staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Een andere bekende steunmaatregel, de NOW, keert niet terug, schrijven de betrokken bewindspersonen aan de Tweede Kamer. De loonsubsidie is “een generieke, grofmazige regeling” die niet bij het korte maatregelenpakket past. Een risico is namelijk “dat ook werkgevers steun krijgen die reguliere omzetverliezen hebben die niet te herleiden zijn tot de nieuwe beperkende maatregelen”.

Bovendien “kennen we op dit moment juist de situatie dat bedrijven staan te springen om arbeidskrachten en er daarnaast in bepaalde sectoren voor langere tijd of zelfs structureel juist meer of minder werk zal zijn”. De NOW zou voorkomen dat mensen besluiten over te stappen naar sectoren waar juist een groot tekort aan arbeidskrachten is, zeggen de bewindspersonen.

Tientallen miljoenen euro’s worden opzij gezet voor specifieke regelingen voor de landbouw, evenementen, de culturele sector en de sport.