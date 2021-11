Kamer positief over meerdaags stemmen bij verkiezingen

De Tweede Kamer is positief over de mogelijkheid voor burgers om meerdere dagen te kunnen stemmen bij verkiezingen. Dat bleek dinsdag bij een evaluatie van de verkiezingen in maart voor de Tweede Kamer.

De VVD ziet de meerwaarde van vervroegd stemmen, zei Ulysse Ellian. Volgens Laura Bromet (GroenLinks) kan meerdere dagen stemmen kwetsbare mensen helpen. Ook SP is positief. D66 en PvdA komen met een initiatiefwet aan die vervroegd stemmen wettelijk moet regelen, maakte Joost Sneller (D66) bekend.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is ook enthousiast. Zij vindt dan wel dat het aantal volmachten dat een kiezer dan kan uitbrengen moet worden teruggebracht naar één. Met dat voorstel konden de aanwezige partijen wel leven.

Als meerdere dagen stemmen wordt ingevoerd, moet het wel bij alle verkiezingen gebeuren, vindt de bewindsvrouw. Ook bij verkiezingen waarbij de opkomst laag is zoals voor de Provinciale Staten. “Je moet wel consistent zijn”, meent Ollongren. Volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen kiezers ook al meerdere dagen stemmen.

In maart kon vanwege corona voor het eerst drie dagen worden gestemd. Ouderen maakten daar veel gebruik van. Stemmen over verschillende dagen uitsmeren kost wel 10 tot 15 miljoen euro per verkiezing. Er zal structureel meer geld naar verkiezingen moeten gaan, zei de minister.

Briefstemmen is bij nieuwe verkiezingen niet meer mogelijk. Het leidde bij de stembusgang in maart tot de nodige problemen. VVD en GroenLinks vinden het wel een idee om briefstemmen op persoonlijke aanvraag mogelijk te maken.