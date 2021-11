Meer zicht op online gokmarkt door regulering

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond vermoedt dat er sprake was van matchfixing bij het voetbalduel met Ghana op zondag 14 november. De Senegalese scheidsrechter zou op de hand van Ghana zijn geweest volgens de bond, met als gevolg dat Zuid-Afrika niet meedoet aan het WK in Qatar volgend jaar. De directeur van de Zuid-Afrikaanse bond meldt dat er een klacht wordt neergelegd bij de FIFA.

Gokken op voetbal in Nederland

In het Nederlandse voetbal komen verdenkingen van matchfixing niet bijzonder veel voor. In mei van dit jaar onderzocht de politie een mogelijk geval van matchfixing door een Eredivisiespeler, maar dat soort verdenkingen zijn vrij uitzonderlijk. Evengoed is er de laatste tijd veel belangstelling voor het onderwerp. Dat komt misschien ook omdat we sinds 1 oktober legaal bezig zijn als we online op voetbal wedden. De regels voor de onlinegoksector zijn ingrijpend veranderd, met als gevolg dat de gehele gokmarkt aanzienlijk meer aandacht krijgt.

Zicht op de online gokmarkt

Aanleiding voor deze legalisering is dat de Kansspelautoriteit meer zicht wil krijgen op de markt. Volgens adviesbureau Regulus Partners vergokten we vorig jaar ongeveer 750 miljoen euro in Nederland op illegale goksites. Het uitgekeerde prijzengeld is daar al vanaf getrokken. Dat gaat dus om een hoop geld. Het gaat om bedragen waarbij het echt wel relevant wordt om er wat toezicht op te houden.

Tien online bookmakers hebben van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om kansspelen aan te bieden. Zij moeten voldoen aan strenge voorwaarden. De rest – en daar zitten een paar grote buitenlandse jongens bij – worden niet langer meer gedoogd door Nederland. Illegale goksites die Nederlanders toch laten gokken op hun site kunnen boetes vanaf 600.000 euro verwachten.

Goed gokken

Als het om voetbal gaat, is de meest gangbare weddenschap om te gokken op de uitkomst van een wedstrijd. Maar daarnaast kan er ook gewed worden op specifieke gebeurtenissen, zoals wie welk doelpunt scoort, rode of gele kaarten krijgt of wanneer en door wie er een strafschop genomen wordt. Uiteraard zijn de risico’s – en de eventuele winst – groter in het geval van een specifieke weddenschap. De kans is nu eenmaal kleiner dat je precies goed voorspelt dat er in de 23ste minuut gescoord wordt door die ene specifieke speler, dan dat de wedstrijd eindigt in 3-1.

13.000 euro voor een gele kaart

Dat was dan ook de aanleiding voor het – voor Nederlandse begrippen unieke – onderzoek naar mogelijke matchfixing afgelopen mei. Een Sparta-speler kreeg een gele kaart en drie gokkers verdienden daar een leuk zakcentje aan. Ze hadden erop ingezet dat specifiek deze speler de kaart zou krijgen; een weddenschap die niet veel voorkomt. De Sparta-speler in kwestie had bovendien het hele seizoen nog geen gele kaart gekregen en maakte ineens een – ogenschijnlijk – onnodige overtreding.

Eén van die gokkers wist op die manier van 3.000 euro 13.000 euro te maken. Hij bleek bovendien bij de speler in de buurt te wonen en op sociale media een aantal gemeenschappelijke vrienden te hebben. Al met al verdacht gokgedrag, volgens de politie. Toeval, volgens een verklaring van Sparta. De club twijfelt niet aan de integriteit van de speler. De speler zelf laat ook weten dat er niets waar is van de beschuldigingen. De zaak loopt nog.

Red Button-app

Dirk Kuijt, Wesley Sneijder en Jordy Clasie kwamen de afgelopen tijd ook in het nieuws voorbij, zij het op een iets andere manier. Clasie had gewed op voetbal, iets wat spelers zelf niet mogen, en kreeg dus een tik op de vingers. Kuijt en Wesley hadden op een illegale goksite ingezet op wedstrijden. Spelersvakbond VVCS wil nu dat elke profvoetballer verplicht wordt de Red Button-app te gebruiken, waarin verdachte omstandigheden snel en anoniem gemeld kunnen worden.

Het aantal concrete voorbeelden van vals spel is dun gezaaid in de Nederlandse voetbalwereld. Het is natuurlijk de vraag of er in Nederland bovengemiddeld eerlijk wordt gespeeld, of dat er een blinde vlek is. De meeste voetbalkenners gokken op het laatste, maar hoe het echt zit wordt uiteraard pas duidelijk als er al wat langer voldoende toezicht is.