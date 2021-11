Minister: naleving coronapas in café en sportkantine onvoldoende

De controle van het verplichte coronatoegangsbewijs in de horeca en in sportkantines is “nog echt onvoldoende”, vindt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus. Wel ziet hij dat het op dat punt “langzamerhand beter” gaat sinds de invoering van de coronapas nu zeven weken geleden.

Over de handhaving door gemeenten is Grapperhaus wel te spreken. Het aantal gelegenheden dat beboet of zelfs gesloten is wegens herhaalde overtredingen, is volgens de bewindsman “zeer drastisch gestegen”. Precieze aantallen noemde hij niet.

Grapperhaus had afgelopen weekeinde contact met veel burgemeesters over de handhaving van de aangescherpte coronamaatregelen. In sommige plaatsen weigerden cafés uit protest de deuren om 20.00 uur te sluiten. Daarop hebben veel burgemeesters “actief gehandeld”, aldus de minister.