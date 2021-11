Nog 136 Nederlanders in Afghanistan moeten worden opgehaald

Er moeten nog 136 Nederlanders (dat is inclusief kerngezinsleden) in Afghanistan worden opgehaald. “Inzet is om hun overkomst de komende weken te faciliteren”, schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn nog meer Nederlanders in het land, maar zij willen volgens ministers Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) en Henk Kamp (Defensie) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) niet worden gerepatrieerd. Dat heeft vaak te maken met familieomstandigheden.

Het land ging dicht na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban in augustus. Het kabinet heeft eerder aangegeven nog ongeveer 2100 mensen uit Afghanistan te willen overbrengen naar Nederland. Dat is lastig omdat weinig vliegtuigen vertrekken uit Kabul.

“Het proces van overbrenging gaat langzaam maar gestaag door”, laten de bewindslieden weten. Sinds begin september gaat het om bijna vijfhonderd mensen die Nederland bereikten. Bijna driehonderd kwamen via Qatar en bijna tweehonderd via Pakistan.

Het bemachtigen van een paspoort is moeilijk in Afghanistan. Zonder dat paspoort kunnen mensen het land niet verlaten. “Het kabinet zoekt naar creatieve mogelijkheden om hen aan reisdocumenten te helpen of op een andere manier te faciliteren bij hun overkomst”, laat het kabinet weten.

De situatie in Afghanistan wordt “zorgwekkend” genoemd. Bijna 23 miljoen mensen verkeren in acute voedselonzekerheid. Sinds de Taliban aan de macht zijn nemen de mensenrechtenschendingen toe en worden vrijheden ingeperkt, “maar er lijkt vooralsnog geen sprake te zijn van afrekeningen met politieke tegenstanders”.