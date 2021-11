Nog nooit zo’n hoog percentage positieve tests bij GGD

Een op de vijf coronatesten bij de GGD’en heeft vorige week een coronabesmetting aan het licht gebracht. Dat is het hoogste percentage ooit.

De GGD’en hebben van maandag 8 tot en met zondag 14 november 554.244 tests uitgevoerd. In 108.793 gevallen bleek dat de persoon inderdaad het virus onder de leden had. Dat betekent dat 19,63 procent van alle testen positief was. De week ervoor bleken bijna 72.000 van de bijna 418.000 geteste mensen, oftewel 17,2 procent, besmet te zijn geraakt.

In oktober vorig jaar, bij de eerste piek van de tweede golf, was zo’n 18 procent van alle testen bij de GGD positief. Bij de vierde golf in juli bleek het bij ongeveer 16 procent van alle uitgevoerde tests om een besmetting te gaan.

Commerciële aanbieders voerden vorige week een recordaantal van 589.184 toegangstesten uit. Die brachten 6111 besmettingen aan het licht. Omgerekend was iets meer dan 1 procent van alle testen positief. Het is voor het eerst sinds juli dat het percentage boven die grens uitkomt. Mensen hebben een toegangstest nodig om als negatief getest persoon een coronatoegangsbewijs te krijgen. Met de QR-code in de app CoronaCheck kunnen ze naar bijvoorbeeld een restaurant, café, zwemblad of museum gaan.