NVJ steunt hoger beroep van uitgeverij tegen team Jiskefet

Het Persvrijheidsfonds, opgericht door journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren, steunt het hoger beroep dat uitgeverij Noblesse heeft aangespannen tegen de mannen van Jiskefet. Dat heeft algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ dinsdag laten weten.

Het fonds betaalt mee aan het hoger beroep omdat de zaak raakt aan journalistieke principes, stelt Bruning. “Wij vinden dat de rechter bij de uitspraak onvoldoende rekening heeft gehouden met de journalistieke belangen. Daarom willen wij een herziening.”

Herman Koch en Michiel Romeyn, twee van de drie mannen van Jiskefet, stapten naar de rechter omdat de uitgeverij zonder hun medeweten en toestemming een Jiskefet-encyclopedie wilde uitgeven. De mannen wilden dat voor kopers duidelijk is dat zij niets te maken hebben met het boek. De rechter gaf de heren gelijk dat de uitgave van de ongeautoriseerd boek over hun gezelschap in strijd is met het merkrecht.

“Het merkenrecht reikt verder dan Jiskefet”, stelt Bruning. “Deze uitspraak zou ook kunnen worden gebruikt om een journalist te stoppen die een kritisch boek over een groot bedrijf wil publiceren. Of een journalist die een boek wil schrijven over een bekend persoon die zijn of haar naam als merk heeft gedeponeerd. Dat zou een bijzonder zorgelijke ontwikkeling zijn.”

Het boek zou eigenlijk begin deze maand uitkomen, maar dat is voorlopig uitgesteld.