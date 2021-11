Oproep tot fakkelactie na aardbeving in Garrelsweer

De belangengroep Groninger Bodem Beweging (GBB) laat woensdag kerken in het gebied rond Garrelsweer ‘de noodklok luiden’ vanwege de relatief zware aardbeving die daar dinsdagochtend vroeg plaatsvond. Ook organiseert de belangengroep een fakkelactie, om aandacht te vragen voor de in hun ogen onveilige situatie en te trage afhandeling van de schade in het bevingsgebied.

De beving in de nacht van maandag op dinsdag had een kracht van 3,2 en staat in de top 4 van krachtigste aardbevingen ooit gemeten in Groningen, meldde het KNMI. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn tot dusver 212 schademeldingen binnengekomen. De meeste kwamen uit Groningen-Stad, Bedum, Winsum en Appingedam.

Groningen is de afgelopen weken geregeld opgeschrikt door aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Volgens de GBB voelden de Groningers “de spanning al enige tijd oplopen” en zijn de mensen in het bevingsgebied in en rond Garrelsweer “weer eens met de neus op de feiten gedrukt”.

“Onder veel Groningers leeft een gevoel van onveiligheid. Maar dat niet alleen, deze zware beving toont aan dat het in Groningen nog altijd daadwerkelijk onveilig is”, stelt de groep in een verklaring. “Ondertussen lezen Groningers berichten over het mogelijk verder opendraaien van de gaskraan, en verloopt de versterkingsoperatie véél te traag.”

De belangengroep roept mensen in het bevingsgebied op woensdag om 17.30 uur een fakkel voor hun huis te branden. De kerkklokken zullen dan luiden, aldus de GBB.