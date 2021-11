Peiling: kleine meerderheid voor invoering van 2G-systeem

Een kleine meerderheid van de Nederlanders (55 procent) steunt de invoering van zogenoemde 2G-aanpak, waarbij mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs krijgen als ze gevaccineerd zijn of corona hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research onder 2207 Nederlanders in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden geeft 12 procent aan neutraal te zijn over 2G, 31 procent is tegen.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de invoering van 2G voor bepaalde sectoren zoals de horeca. De partijen in de Kamer zijn verdeeld over de maatregel. Uit de peiling blijkt dat weerstand het grootst is bij de achterban van de SGP (niet meer dan 7 procent voor), Forum voor Democratie (10 procent voor) en de ChristenUnie (30 procent voor). De achterban van VVD en D66 is juist enthousiast, meer dan 70 procent van hen is voor 2G.

Vooral jongeren lopen niet warm voor de 2G-aanpak, 35 procent van hen is voor. Dat geldt ook voor niet-westerse migranten, slecht 37 procent van is voor een 2G-systeem. Onder beide groepen is de vaccinatiegraad relatief laag.

Verder is het opvallend dat het draagvlak voor de corona-aanpak van het kabinet afneemt. I&O meet de steun voor de coronamaatregelen sinds maart vorig jaar, voor het eerst geeft een meerderheid (57 procent) van de ondervraagden aan geen of slechts beperkt vertrouwen hierin te hebben. Bij het onderzoek in oktober had 64 procent van de ondervraagden nog vertrouwen in de corona-aanpak.

Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research verklaart tegenover de NOS: “Vorig jaar was er nog het nodige begrip voor het kabinet, dat ook was overvallen door deze crisis. Maar inmiddels overheerst het idee dat men toch van eerder gemaakte fouten zou moeten hebben geleerd en dat er een zwalkend beleid wordt gevoerd.”