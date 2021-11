Piets weerbericht: bewolkt en waterkoud

Een bewolkt weertype. In de avond en nacht een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Hierdoor gaat het waterkoud aanvoelen Later vannacht of morgenochtend in het Waddengebied, het westen en zuidwesten een paar buien of buitjes.

Woensdag bewolking met een aantal buien of buitjes, vooral in de middag ook zon. In de nacht kans op regen en lichte regen. Donderdag bewolking met wat regen. Vrijdag veel bewolking, meest droog. In het noorden de zon erbij en een bui of een buitje. Maar liefst 13 of 14 graden.

Zaterdag ook nog een hoge temperatuur met 12 of 13 graden, bewolking en wat regen. Zondag 10 graden met zon en een bui of een buitje.