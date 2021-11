PvdA pleit voor ‘korte’ sluiting horeca en winkels

Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, gaan de horeca en niet-essentiële winkels de komende weken dicht om de oplopende coronabesmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen terug te dringen. Dat zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken dinsdag voorafgaand aan het coronadebat in de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde afgelopen vrijdag strengere coronamaatregelen af. Zo moet de horeca om 20.00 uur sluiten, en moeten niet-essentiële winkels zoals kleding- of elektronicazaken om 18.00 uur dicht. Maar dat gaat wat Kuiken betreft niet ver genoeg. “Het is niet populair, maar ik denk dat het nodig is: kroegen sluiten, niet-essentiële winkels sluiten. En dan voor een korte periode, zodat je op een fijne manier de winter door kan.”

Kuiken denkt dat Nederland met het huidige pakket aan maatregelen “in het voorjaar nog in deze situatie zit. Mijn oproep aan het kabinet is, durf hardere maatregelen te nemen. Wees eerlijk, zeg niet dat we met drie weken klaar zijn”. Dat ondermijnt volgens haar het vertrouwen in het coronabeleid.

Het kabinet wil het ook mogelijk maken voor ondernemers een 2G-beleid te voeren, waarbij alleen gevaccineerden of mensen die recent een coronabesmetting hebben doorgemaakt nog naar binnen mogen. Steun van een meerderheid van de Kamer is nog niet zeker.

De PvdA kijkt er volgens Kuiken “met een open blik naar”. Ze zegt ook van ondernemers te horen die zeggen “ik moet een boterham verdienen, geef dan maar 2G. Maar ik zie ook de vraag, is het wel proportioneel. Het is een dilemma. Wat zegt het Outbreak Management Team, kunnen we het handhaven? Dat zijn allemaal vragen die ik aan het kabinet heb”.