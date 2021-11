Rinnooy Kan onderzoekt vermeende beïnvloeding paleis in zaak-Poch

Alexander Rinnooy Kan gaat onderzoek doen naar vermeende beïnvloeding vanuit het Koninklijk Huis in de zaak rond Julio Poch. De Tweede Kamer had om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Het moet voor 1 juni volgend jaar klaar zijn, schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Kamer.

De oud-piloot Poch werd in 2009 dankzij Nederlandse medewerking aangehouden in Spanje. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan zijn voormalige vaderland Argentinië vanwege mogelijke betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens de dictatuur van Jorge Videla. Tegenstanders van het regime werden toen uit vliegtuigen gegooid. Poch werd na jaren vrijgesproken.

Later volgde in Nederland een onderzoek naar de gang van zaken rond Poch. Dat werd uitgevoerd door Ad Machielse, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In zijn rapport wordt melding gemaakt van een telefoongesprek uit 2007 van een vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het Koninklijk Huis.

Het telefoontje was gericht aan de Nederlandse vertegenwoordiger van Eurojust, dat een faciliterende rol speelde bij het vooronderzoek naar Poch. De belster vond de situatie pijnlijk voor toen nog prinses Máxima. Haar vader maakte destijds deel uit van het regime-Videla. Navraag over het belletje door Machielse leidde tot niets.

Maar de Tweede Kamer wilde wel opheldering over de mogelijke inmenging. De commissie onder leiding van Rinnooy Kan zal onder meer kijken hoe het kon dat in 2007 informatie over het onderzoek naar Poch buiten het Openbaar Ministerie en de Nationale Recherche bekend kon zijn. Daar waren destijds heel weinig mensen van op de hoogte.

Het Koninklijk Huis zal meewerken met Rinnooy Kan. De directeur van het Kabinet van de Koning heeft aan Rinnooy Kan laten weten dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix bereid zijn “indien nodig en desgevraagd” met hem te willen spreken in het kader van het onderzoek. Ook leden van de Hofhouding en de medewerkers van de Dienst Koninklijk Huis zullen hun medewerking verlenen. De onderzoekers krijgen toegang tot alle informatie die de commissie nodig acht.

Rinnooy Kan is oud-senator van D66. Hij was eerder voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is ook lid geweest van de raad van bestuur van de ING Groep.