Rotterdam stelt ‘zelfwoonplicht’ in voor zestien wijken

Rotterdam stelt vanaf 1 januari in zestien wijken een zogeheten ‘opkoopbescherming’ in voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Dat houdt in dat wie in deze buurten een dergelijk huis koopt, daar zelf in moet gaan wonen of het huis alleen onder strikte voorwaarden mag verhuren.

De gemeente wil op die manier huisjesmelkers te lijf gaan en het voor starters makkelijker maken een huis te vinden. Volgens wethouder Bas Kurvers maken opkopers het woningzoekenden nu lastig op de krappe huizenmarkt en komt het bovendien voor dat zij huurders slecht behandelen en hoge prijzen vragen. Ook zou de leefbaarheid in de zestien wijken in het geding zijn.

In de buurten waar de opkoopregeling van kracht wordt, is volgens de gemeente Rotterdam nu veel sprake van verhuur door particulieren. Het gaat om Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, Carnisse, Groot IJsselmonde, Het Lage Land, Hillegersberg-Zuid, Hillesluis, Kralingen-Oost, Kralingen-West, Middelland, Nieuwe Westen, Oud-Mathenesse, Oud-Charlois, Rubroek en Tarwewijk.

“Deze regeling komt ten goede aan de leefbaarheid van kwetsbare wijken waar de gemeente veel misstanden in woningen tegenkomt zoals overbewoning, prostitutie of hennepteelt”, stelt de gemeente in een verklaring.

Op de nieuwe regel zijn een paar uitzonderingen. Zo is verhuur bij een verblijf in het buitenland van maximaal 12 maanden of aan directe familieleden wel toegestaan. Daar is dan wel een vergunning voor nodig.

In Amsterdam wil het stadsbestuur een vergelijkbaar plan zo snel mogelijk invoeren, maar dan voor huizen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. De hoofdstad wil op die manier, net als Rotterdam, voorkomen dat beleggers woningen kopen en vervolgens duur verhuren.