Sharid Alles stopt na ophef als zendermanager bij 3FM

3FM-zendermanager Sharid Alles legt per januari haar werk neer. Haar vertrek komt na geruchten dat verschillende dj’s van de zender het vertrouwen in Alles hadden opgezegd.

“Ik wil graag de NPO en de omroepen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, ik ben tot op de dag van vandaag gesteund en heb dat ook zo gevoeld”, schrijft Alles in een bericht op de website van de NPO. “In de aankomende tijd bijt ik me nog volop vast in 3FM Serious Request en in de terugkeer van het Glazen Huis. In het nieuwe jaar zal ik mijn opvolger Menno de Boer op weg helpen waar nodig en mogelijk.” Zakelijk manager bij Directie Audio De Boer, die de werkzaamheden voorlopig waarneemt, zal worden bijgestaan door waarnemend adjunct-zendermanager Erik van Hengstum.

De vertrouwenskwestie met Alles kwam aan het licht na een ruzie met dj Timur Perlin. Alles onderbrak Perlin live in een uitzending om zo een telefonisch interview van de presentator te voorkomen. Een jongen zou de geheime locatie van het door 3FM georganiseerde exclusieve MÃ¥neskin-concert tegen betaling onthullen aan mensen zonder kaartje. De dj wilde hem aanspreken op zijn voornemen. Alles wilde dit niet en zette daarmee Perlin voor het blok.

Het incident “heeft aanleiding gegeven tot gesprekken binnen het 3FM-team”, liet een woordvoerster van de zender toen weten. “Dat zijn constructieve gesprekken geweest.”