Bedrijf onder stichting Van Lienden maakte bijna negen ton winst

De werkmaatschappij die onder de stichting Hulptroepen Alliantie van de in opspraak geraakte Sywert van Lienden valt, heeft vorig jaar een resultaat van 896.507 euro in de boeken gezet. De bv maakte een beperkt aantal financiële gegevens over coronajaar 2020 bekend op de eigen website. De jaarrekening is ook recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Van Lienden en zijn partners maakten aan het begin van de coronacrisis afspraken voor de aankoop van miljoenen mondkapjes. De oprichters van de stichting, Camille van Gestel en Bernd Damme, en Van Lienden, die naar eigen zeggen vrijwilliger was, hadden daarvoor een bedrijf opgezet waarmee ze in het geheim winst boekten, uiteindelijk ruim 28 miljoen euro.

De Volkskrant onthulde onlangs dat de stichting toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de eigen site had gehaald. Dit spreekt Van Lienden tegen. De bijna negen ton die werd verdiend, wordt aangehouden als werkkapitaal. “Als er sprake is van overtollig werkkapitaal kan dit aan aandeelhouder Stichting Hulptroepen Alliantie toekomen als reserve. Het bestuur daarvan zal vervolgens kijken hoe dit besteed gaat worden”, zo valt te lezen.

Verder meldt de bv dat er voor het eigen vermogen dat eventueel nog resteert wanneer de activiteiten worden gestopt, een “passende maatschappelijke bestemming” wordt gezocht. Van Lienden wilde daarover nu niet meer zeggen.

Naar de mondkapjesdeal waar meer dan 100 miljoen euro was gemoeid, wordt onderzoek gedaan. Het onderzoek van Deloitte richt zich op de aankoop van zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen door Van Liendens bedrijf Relief Goods Alliance. Een van de onderzoekers naar de mondkapjesdeal is daarbij een notitieboekje kwijtgeraakt. Het is door iemand anders gevonden, maar nog niet teruggegeven. Staatssecretaris Blokhuis noemt het een datalek. Of, en zo ja, hoeveel invloed dat heeft op het onderzoek is nog niet duidelijk.

Advocaat Peter Plasman heeft aangekondigd aangifte van oplichting te zullen doen tegen Van Lienden en zijn partners vanwege de mondkapjesdeal.