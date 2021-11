Toezichthouder noemt hoeveelheid bevingen Groningen verontrustend

De vele aardbevingen in Groningen van de afgelopen tijd zijn “verontrustend” en “meer dan verwacht”. Tegelijkertijd herhaalt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een eerdere boodschap aan Groningers, dat er niets aan te doen is om de bevingen te stoppen. Daarmee reageert SodM op een zware schok in de provincie, met een kracht van 3,2 in Garrelsweer.

Die beving in de nacht van maandag op dinsdag staat in de top 4 van krachtigste aardbevingen ooit gemeten in Groningen, aldus het KNMI. SodM zegt van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een grondige analyse te verwachten “en ook wij kijken kritisch naar de huidige verwachtingen”.

“We willen de mensen in Groningen zo goed mogelijk vertellen wat ze mogen verwachten”, zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van SodM. Met name in oktober waren er al meerdere kleine bevingen in de provincie. Volgens de toezichthouder kunnen de gasgerelateerde aardbevingen nog tientallen jaren aanhouden.

Bewoners van het Groningse Garrelsweer reageren geschrokken op de naar hun mening “flinke aardbeving” in hun dorp om 01.46 uur. “Ik lag heerlijk te slapen, schrok me de pleuris”, is een van de reacties in een Facebookgroep voor mensen uit Garrelsweer.

Een ander zegt: “Iedereen wakker hier. Wat een geluid!” Nog iemand heeft het over “een zeer zware dreun”. “Alsof er carbid afgeschoten werd. Ramen trilden en 2 seconden daarna schudde het hele huis hevig. Kippenvel heb ik er van.”

Behalve in Garrelsweer werd de beving ook gemeten in onder meer de stad Groningen, bijna 20 kilometer verderop.

Volgens het KNMI had Garrelsweer een keer eerder te maken met een precies even zware beving, ruim tien jaar geleden. In de provincie Groningen zijn alleen in Huizinge, Westeremden, Zeerijp en Westerwijtwerd ooit zwaardere gemeten. De krachtigste was er volgens het KNMI een van 3,6 op 16 augustus 2012 in Huizinge. Die van de nacht van maandag op dinsdag is de zwaarste sinds mei 2019.