Vooral veel meer besmettingen vastgesteld bij kinderen

Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronabesmettingen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen testten 9416 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is bijna 85 procent meer dan in de week ervoor. Onder 10-14-jarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 76 procent, onder 0-4-jarigen met 62 procent.

Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests ook, maar in veel kleinere mate. Zo nam het aantal gevallen onder 90-plussers met 20 procent toe en onder tachtigers met 28 procent.

In de afgelopen week zijn in totaal meer dan 110.000 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste weekcijfer ooit. Door het hoge aantal positieve tests lukt het de GGD’en nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In ongeveer een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. Een week eerder was zo’n 32 procent van de besmettingen te herleiden.

Als het lukt om de bron van de besmetting te vinden, was school of kinderdagverblijf opvallend vaak de haard. Ruim 15 procent kwam daardoor, tegen bijna 10 procent vorige week en 5 procent de week ervoor.