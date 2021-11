Woningen ontruimd wegens brand in hoekwoning Rotterdam

Aan de Kamperfoeliestraat in Rotterdam is na een vermoedelijke explosie brand uitgebroken. De brandweer is nog bezig om de brand te bestrijden. Twee personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken voor het inademen van rook.

De brandweer rukte nog voor middernacht uit na een melding van een uitslaande brand in een hoekwoning in de Kamperfoeliestraat en schaalde al snel op voor extra inzet. Omstanders zeggen voorafgaand aan de brand een explosie te hebben gehoord, meldde de woordvoerder van de veiligheidsregio. Brandweermensen zijn bezig het dak van de woning te slopen, omdat de brand nog woedt in het dak. Vier naastgelegen woningen zijn ontruimd.