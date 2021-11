7 voordelen van een groen dak

Groene daken, oftewel sedumdaken, zijn de laatste jaren steeds populairder geworden. Veel mensen worden zich bewuster van het veranderende klimaat en willen hun steentje bijdragen. Een sedum dakbedekking is een relatief eenvoudige en goedkope manier om dat te doen. Nog niet helemaal overtuigd? Wij zetten 7 voordelen op een rijtje.

1. Schonere lucht

Planten zetten Co2 om in zuurstof en hebben daarnaast het vermogen om fijnstof op te nemen. Met name in steden zorgt fijnstof voor veel gezondheidsproblemen. Een groen dak dat vol staat met planten kan de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

2. Het absorbeert regenwater

Groene daken hebben het voordeel dat ze lekkages of overstromingen enigszins kunnen remmen. Helemaal nu extreme regenval de laatste tijd geen uitzondering meer lijkt te zijn, kunnen groene daken goed van pas komen. Een sedum dakbedekking absorbeert namelijk regenwater doordat de planten het water opvangen. Op die manier wordt de waterafvoer naar het riool vertraagt en wordt het regenwater ook nog eens gezuiverd. Zo blijft het grondwaterpeil stabiel en wordt de piekbelasting op het riool verminderd.

3. Het kost weinig tijd en geld

De aanleg van een groen dak is in tegenstelling tot het los inplanten van plugplanten relatief eenvoudig en snel te realiseren. Om een groen dak te creëren worden vetplantjes met zogenoemde sedumcassettes naast elkaar geplaatst. Achteraf is het onderhoud hiervan minimaal.

4. Minder energiekosten

Zonlicht wordt door planten voor vijftig procent geabsorbeerd en voor dertig procent gereflecteerd. Op die manier ontstaat er een koeler en aangenamer klimaat, wat zowel gunstig is voor de energiekosten als voor de warmte in de stad. De airco hoeft namelijk minder hard te werken en ook het rendement van de zonnepanelen is door het koele dak groter waardoor de energiekosten omlaaggaan. Daarnaast kan een groen dak de temperatuur in de stad met maar liefst 3°C verlagen.

5. Minder omgevingsgeluid buiten en binnen

Een groen dak kan letterlijk een ‘groene oase’ worden door het geluidsabsorberende effect van de planten. De geluidsbarrière van planten zorgt voor meer omgevingsrust, zowel binnen je huis als daarbuiten.

6. Langere levensduur van je dak

Een groen dak biedt bescherming tegen weersinvloeden als regen, zon, wind en temperatuurwisselingen waardoor je dak een stuk langer meegaat. Een investering in een groen dak is binnen 8 tot 21 jaar terugverdiend en kan daarnaast de levensduur van het dak tot wel 60 jaar of langer verlengen. Ook creëren de planten een brandwerende laag doordat ze van nature veel vocht bevatten.

7. Meer biodiversiteit

De grassen, kruiden of waardplanten die in een groen dak verwerkt zitten bevorderen de leefomgeving van vlinders, vogels en insecten. Helemaal in een stad waar met name veel steen is, kan een groen dak voor meer biodiversiteit zorgen.