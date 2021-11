Advocaten Mallorcazaak pleiten voor beëindigen voorarrest

De advocaten van de Hilversumse verdachten in de Mallorcazaak hebben woensdag in de rechtbank in Lelystad gepleit voor het beëindigen of schorsen van het voorarrest van hun cliënten.

Advocaat Peter Plasman pleitte voor het schorsen van de voorlopige hechtenis van zijn 19-jarige cliënt Sanil B. Volgens Plasman staat het schorsen van het voorarrest het justitiële onderzoek naar het uitgaansgeweld niet in de weg. Ook bestaat er volgens Plasman geen gevaar voor herhaling.

Zijn cliënt, die geen strafblad heeft, wordt verdacht van doodslag en twee pogingen tot doodslag op de boulevard in de Spaanse badplaats El Arenal in juli dit jaar. B. ontkent te hebben gevochten met de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, die enkele dagen na de gewelddadigheden om het leven kwam. Plasman verwacht dat het nog wel een jaar kan duren voordat deze grote zaak, met tientallen getuigen, inhoudelijk kan worden behandeld.

De advocaat van Kaan B. (19), die wordt verdacht van een poging tot doodslag en openlijk geweld, sprak net als Plasman van een uit de hand gelopen vechtpartij. Haar cliënt ontkent tegen het hoofd van zijn slachtoffer te hebben geschopt, ook had hij naar eigen zeggen niet de intentie het slachtoffer te verwonden. Kaan B. was niet betrokken bij de fatale mishandeling van Heuvelman. Zijn raadsvrouw pleitte voor het toepassen van het jeugdstrafrecht.