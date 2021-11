CDA wil Nederlandse militairen naar Poolse grens met Belarus

Het CDA vindt dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk militairen moet sturen naar de grens van Polen met Belarus. Het CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder vroeg tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken aan demissionair minister Ben Knapen of zo’n uitzending een optie is voor het kabinet. “Het spreekt mij aan dat de Britten dat doen”, aldus Mulder.

De Britse regering stuurde onlangs een tiental militairen naar NAVO-bondgenoot Polen. De eenheid geeft vooral technische ondersteuning aan de Polen. De troepen gaan kijken of het hekwerk aan de grens met Belarus kan worden opgeknapt of versterkt. Aan de grens hebben zich veel migranten verzameld in de hoop Europa binnen te komen.

Het regime van Aleksandr Loekasjenko heeft de grens van Belarus opengezet voor migranten vooral uit het Midden-Oosten. Het leidt tot grote spanningen aan de grens met Polen. Het zou een wraakactie zijn van Loekasjenko tegen de Europese Unie die al verscheidene keren sancties heeft ingesteld tegen zijn bewind. Binnenkort volgen weer nieuwe sancties.

De Kamer is voorstander van een hard beleid tegen Belarus dat migranten gebruikt als “politiek wapen”. VVD’er Ruben Brekelmans wil niet alleen de nationale vliegmaatschappij van Belarus (Belavia) straffen, maar ook alle bedrijven die met Belavia samenwerken. Don Ceder van de ChristenUnie wil Belarus uit het bankensysteem Swift zetten. PvdA’er Kati Piri wil dat de handel tussen Nederland en Belarus wordt aangepakt. Die floreert volgens haar ondanks de vier sanctiepakketten van de EU.

Over wat er met de migranten moet gebeuren verschillen de partijen van mening. De nood onder de verzamelde menigte aan de grens is groot. VVD en CDA vinden het een probleem van Loekasjenko. Hij moet zorgen dat ze teruggaan naar het land waar ze vandaan komen. Andere partijen waaronder SP en GroenLinks vinden dat de EU mensen moet opnemen die recht hebben op asiel.