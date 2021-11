Dieren bij vervoer gemiddeld 111 kilometer onderweg

Levende dieren die worden vervoerd leggen gemiddeld 111 kilometer af. Dat meldt het statistiekbureau CBS, dat voor het eerst de omvang van dierenvervoer in Nederland in kaart heeft gebracht. In 2020 werd voor 1,8 miljard euro aan levende dieren naar het buitenland geëxporteerd.

Dieren die binnen Nederland worden vervoerd, zijn gemiddeld 76 kilometer onderweg. Een dierentransport van of naar het buitenland is een reis van gemiddeld 254 kilometer.

Vooral varkens worden vaak naar het buitenland getransporteerd. Deze dieren hebben de grootste gezamenlijke exportwaarde, daarna kippen.

Duitsland neemt de meeste Nederlandse dieren af, gevolgd door België. Dit zijn ook de landen waar Nederland de meeste levende dieren uit importeert. De totale importwaarde van levende dieren bedraagt 1,1 miljard euro.