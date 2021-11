DNA-spoor op schoen Mallorcaverdachte is volgens advocaat ‘klein’

Het DNA-spoor dat is gevonden op een schoen van hoofdverdachte Sanil B. (19) in de Mallorcazaak is volgens zijn advocaat Peter Plasman vrij klein. B. ontkent met het slachtoffer Carlo Heuvelman te hebben gevochten en hij heeft volgens Plasman geen verklaring hoe het DNA van Heuvelman op zijn schoen is terechtgekomen. Plasman: “Mijn cliënt zegt ‘Ik ben niet bij hem in de buurt geweest’.”

B. werd woensdag door de rechtbank in Lelystad geconfronteerd met de vondst van het DNA-spoor. B. heeft bij zijn arrestatie in Hilversum de politie zelf de twee paar schoenen aangewezen die hij tijdens zijn vakantie op Mallorca in juli droeg, aldus zijn advocaat in de wandelgangen van de rechtbank.

“Het vrij kleine DNA-spoor zit op een hele vreemde plek. Het zit aan de zijkant van zijn linkerschoen, terwijl hij rechts is. Het is ook niet bekend wat voor DNA het is, of het bijvoorbeeld uit speeksel, huid of haar komt. Mensen hebben daar natuurlijk dicht bij elkaar gestaan en DNA is iets wat je kunt overdragen. Op dit moment is het nog onduidelijk. Dat moet allemaal nader worden onderzocht.”