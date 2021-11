Gezondheidsraad: ook boosterprik voor mensen met Downsyndroom

Ook mensen met het syndroom van Down zouden zo snel mogelijk een boosterprik van het coronavaccin moeten krijgen, adviseert de Gezondheidsraad. Eerder opperde de raad al zo’n extra prik aan te bieden aan ouderen en bewoners van zorginstellingen.

“Ondanks vaccinatie” zijn mensen met het syndroom van Down “onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte door Covid-19”, aldus de raad. De kans op ziekte en sterfte door corona is vergelijkbaar met dat van gevaccineerde ouderen. Bovendien hebben volwassenen met het downsyndroom een lagere immuunrespons na vaccinatie, zo blijkt volgens de raad uit onderzoek.

Sommige mensen met het syndroom van Down wonen in een zorginstelling, dus zij komen ook op basis van het vorige advies van de raad al aan de beurt.

Zorgminister Hugo de Jonge besloot om naast 60-plussers en mensen in een zorginstelling ook zorgmedewerkers met direct patiƫntencontact met voorrang een boosterprik te geven. Nadat deze mensen aan de beurt zijn geweest, mogen ook 60-minners een extra prik halen, ook al is dat volgens de Gezondheidsraad nu medisch niet per se nodig. Of mensen met het syndroom van Down na het advies van de Gezondheidsraad voorrang krijgen in de boosterprikcampagne is aan de minister.