Grapperhaus grijpt in na zelfmoord undercover

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) neemt maatregelen en kondigt een vervolgonderzoek aan naar aanleiding van een rapport over de zelfmoord eerder dit jaar van een undercoveragent. De commissie-Brouwer concludeert dat er een verband is tussen deze zelfmoord en het werk van de agent. De minister noemt de bevindingen “ontluisterend”. “Dit mag nooit meer gebeuren”, zegt Grapperhaus.

De infiltrant werkte tot zijn dood in april onder zware en risicovolle omstandigheden. Hij had zijn intrek genomen in de woning naast die van Joop M.. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van grootschalige coca├»nehandel en witwassen. De undercoveragent moest zich voordoen als joviale buurman maar kwam klem te zitten. Waarschuwingen en signalen dat het niet goed met hem ging werden maar beperkt opgepakt. Hierdoor werd niet of onvoldoende ingegrepen. “De korpschef en ik vinden dat niet acceptabel”, aldus Grapperhaus.

Volgens Grapperhaus moet er direct meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van medewerkers van het team Werken Onder Dekmantel (WOD). Zo komen er psychologen en andere deskundigen beschikbaar voor het personeel. Teams worden kleiner. Alle lopende heimelijke operaties worden opnieuw doorgelicht om te bepalen of ze verantwoord door kunnen gaan. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de aansturing en begeleiding van infiltranten. Voor deze maatregelen is 3 miljoen euro vrijgemaakt.

Ook komt er een vervolgonderzoek met een nieuwe onderzoekscommissie onder leiding van ex-minister Winnie Sorgdrager. Deze commissie houdt onder meer in de gaten of de aanbevelingen uit het rapport voldoende worden opgevolgd. Ook onderzoekt deze commissie hoe undercoverwerk veiliger kan en hoe die veiligheid in de toekomst gewaarborgd kan worden. “Dit onderzoek is nodig omdat Werken Onder Dekmantel ontzettend belangrijk is in de strijd tegen georganiseerde misdaad en de aanpak van ondermijning”, aldus de minister.

De bevindingen werden woensdag door de commissie onder leiding van de Friese burgemeester en voormalig officier van justitie Oebele Brouwer naar buiten gebracht.