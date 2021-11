Hotel in oud-gevangenis Almelo ontruimd om brand in meterkast

In Almelo is een hotel in een voormalige gevangenis dinsdagavond ontruimd vanwege een brand in de meterkast. De 26 hotelgasten kunnen niet terug en worden komende nacht elders in de stad ondergebracht, laat de brandweer weten. Enkele naastgelegen woningen die eerder op de avond ontruimd werden, zijn wel weer vrijgegeven.

De brand, die rond 20.45 uur uitbrak, was snel onder controle. De meterkast is uitgebrand en een door de vlammen ontstaan gaslek moest gedicht worden door netbeheerder Cogas, licht een brandweerwoordvoerder toe.

Niemand raakte gewond bij het incident. Van een hotelgast werd vermoed dat hij zich ten tijde van de brand nog in het hotel bevond, maar dat bleek later niet zo te zijn. Het gevangenishotel in de Marktstraat heeft behoorlijke rookschade opgelopen, zegt de brandweer.