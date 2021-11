Informateur Remkes vindt ‘treindocument’ niet meer relevant

Het document van VVD en CDA dat een van de kopstukken in de formatie in de trein heeft laten liggen, is volgens Johan Remkes niet meer van invloed op het huidige formatieproces. “De relevantie ontgaat mij eerlijk gezegd een klein beetje”, zegt de informateur.

“Dit is een stuk uit de vorige fase van de formatie. En het is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben”, zegt Remkes voorafgaand aan de gesprekken met zijn collega Wouter Koolmees, en de formatieteams van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. “En zoals u weten zitten er nu vier fracties met elkaar om tafel. Deze episode is weer helemaal blanco.”

De Volkskrant bericht woensdag over een proeve van een regeerakkoord die een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA samen hebben opgesteld, waarschijnlijk in september al. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaf toe dat hij het stuk per ongeluk in de trein had achtergelaten.

Dat kan iedereen gebeuren, zegt Remkes. “Mensen vergeten wel vaker dingen in de trein. Dat is mijzelf ook weleens overkomen.” Het stuk heeft verder “totaal” geen invloed meer op het huidige proces, denkt de informateur.

Volgens Koolmees zal het vergeten van het stuk in de trein woensdag wel besproken worden aan de formatietafel. De partijleiders en hun secondanten overleggen dan in Den Haag met de informateurs. Later deze week wordt weer gesproken op een landgoed in Hilversum.