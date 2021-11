Kabinet vraagt OMT om advies over ‘inloopmodel’ van horeca

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat het OMT om een advies vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat model mogen mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen waren. Grapperhaus zegde dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toe tijdens een gesprek in Den Haag.

Het gesprek met Grapperhaus en zijn collega van Economische Zaken Stef Blok verliep volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen stroef. Behalve het OMT-advies kwam er volgens hem niets concreets uit. Wel zei Blok te gaan kijken of de compensatie vanuit het kabinet voor de horeca omhoog kan. Eerder al gaf KHN aan “zeer teleurgesteld” te zijn over de aangekondigde steun voor de horeca.

Willemsen gaf aan dat Grapperhaus al deze week het OMT om advies wil vragen waardoor een besluit over dat advies al tijdens de wekelijkse ministerraad op vrijdag kan worden besproken. “Afgelopen week konden ze vrijdag een maatregel aankondigen die zaterdag inging, dus als ze vrijdag hiermee instemmen zou het zaterdag al in moeten kunnen gaan”, is Willemsen hoopvol.

Volgens Willemsen loopt de schade voor de horeca met de huidige maatregelen, zowel binnen als op een terras verplicht tonen van een QR-code en sluiting om 20.00 uur, in de honderden miljoenen per maand. Hoeveel minder dat met het eigen ‘inloopmodel’ is, weet hij niet precies. “Maar veel minder.”