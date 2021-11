Kamer steunt mogelijkheid coronapas in niet-essentiële winkels

De Tweede Kamer steunt de mogelijkheid om het coronatoegangsbewijs toe te passen in kledingwinkels en andere niet-essentiële detailhandel. Een meerderheid schaart zich achter een wetsvoorstel daartoe van het demissionaire kabinet, bleek woensdag tijdens een debat. Zorgminister Hugo de Jonge wil de invoering wettelijk mogelijk maken gezien de drastische stijging van het aantal besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen van ernstig zieke patiënten.

Het is nog niet zeker of de coronapas daar echt zal worden ingevoerd en op welke manier. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende twee weken en een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Ook de Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Het plan lag moeilijk in de Kamer maar De Jonge zegde toe dat er goed zal worden gekeken naar de proportionaliteit van de maatregel voor de winkels of bijvoorbeeld kappers. In ieder geval de coalitiepartijen konden zich vinden in zijn toelichting.

Eerder voerde het kabinet het CTB al in bij de horeca, de kunst- en cultuursector en bij sportgelegenheden. Daar moeten mensen een QR-code tonen om binnen te komen. Die code krijgen mensen als ze zijn gevaccineerd, hersteld van corona of zijn getest. Het kabinet werkt ook aan wetgeving om alleen de beschermden binnen te laten. Testen is dan niet meer voldoende. Dit gaat met name om horecagelegenheden en grootschalige evenementen.

Als het kabinet de coronapas in niet-essentiële winkels invoert, dan houdt het rekening met de omvang van een locatie, het type winkel en de lokale omstandigheden. Zo zou in een bepaald gebied een coronapas kunnen worden verplicht in winkels als de besmettingsgraad daar heel hoog is. Maar op dit moment is dat in heel het land hoog, zei De Jonge. Ook kan het betekenen dat een bepaalde kleine winkel geen coronapas hoeft te vragen, maar dat betekent niet meteen dat alle kleine winkels dit niet hoeven, aldus de minister. Daarvoor zullen steeds afwegingen worden gemaakt tussen het in te zetten middel en het doel, zodat meer maatwerk mogelijk is. De Kamer zal bij zulke ministeriële regelingen worden betrokken.

Op verzoek van de VVD en ChristenUnie wordt hierin ook de optie meegenomen om 1,5 meter afstand te houden in plaats van het tonen van een coronapas. De Jonge kan zich hierin vinden maar benadrukte dat deze keuzemogelijkheid niet aan de winkelier zelf is om te beslissen maar aan de overheid.

Het kabinet zal zich bij de maatregel ook laten adviseren over de maatschappelijke en economische impact.