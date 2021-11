Mallorca-verdachten lieten spoor van geweld achter

De verdachten van de mishandelingen op het Spaanse eiland Mallorca lieten in de vroege ochtend van 14 juli een spoor van geweld achter. Dat beeld schetste de officier van justitie in de aanklacht tegen de vijf Hilversumse verdachten die woensdag terechtstaan tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Lelystad.

Als gevolg van de gewelddadigheden kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven. Die fatale mishandeling beschouwt het Openbaar Ministerie als doodslag. De mishandeling van twee andere slachtoffers ziet het OM als een poging tot doodslag. Beide slachtoffers lagen tijdens twee afzonderlijke vechtpartijen op de grond, waarna de belagers bleven trappen en schoppen. Een van de slachtoffers behoorde tot de vriendengroep van Heuvelman.

Uit de tenlasteleggingen van de verdachten blijkt verder dat een van hun slachtoffers een gebroken neus had. Anderen liepen een bloedneus en een gebroken duim op en een van hen had nekletsel door verschoven nekwervels. Ook waren er slachtoffers met blauwe plekken aan armen en benen en gezwollen lippen.