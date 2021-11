Mallorcazaak onbevredigend voor nabestaanden Carlo Heuvelman

De eerste openbare inleidende zitting over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman (27) is onbevredigend verlopen voor de nabestaanden van het slachtoffer uit Waddinxveen. Frustrerend noemde hun advocaat Edwin Bosch het woensdag in de wandelgangen van de rechtbank in Lelystad.

De ouders van Carlo Heuvelman en zijn vriendin volgden de zitting via een livestream in een ander gebouw van de rechtbank Midden-Nederland. Bosch hield de hele dag contact met ze. “Het is is voor hen een teleurstellende ervaring geworden. Alle verdachten zeggen dat ze hun medewerking verlenen aan het onderzoek, maar niemand heeft met zijn vingers aan Carlo gezeten. En dat kan niet”, zei Bosch in gesprek met Omroep West en het ANP.

Heuvelman werd op 14 juli rond 02.15 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Hij overleed op 18 juli aan zijn verwondingen. “Dat is niet onder woorden te brengen en dat kunnen cliënten ook niet”, aldus de advocaat.

“Er moet in ieder geval fors geweld zijn geweest. Of dat schoppen was of slaan, dat zijn dingen waar de ouders en de vriendin graag antwoord op willen. Ze hadden de hoop dat ze daar vandaag meer zicht op hadden gekregen. Maar in plaats daarvan zegt iedereen ‘wij hebben het niet gedaan’ en dat is heel onbevredigend.”

De familie heeft de indruk dat de verdachten niet het achterste van hun tong laten zien. “Daar zit de frustratie. Ze zeggen allemaal dat ze het niet hebben gedaan. Maar zeg dan wie het wel heeft gedaan. Maak schoon schip.” Eerder deed de vader van Heuvelman een soortgelijke oproep aan verdachten en ooggetuigen in Opsporing Verzocht. “Die oproep herhalen we vandaag. Hopelijk met resultaat.”

Over de suggesties van advocaat Peter Plasman dat Heuvelman mogelijk is overleden door een val op zijn hoofd tijdens de vechtpartij, zegt Bosch: “Gelukkig was dat voor mijn cliënten geen nieuws. We hebben vooraf contact gehad met het Openbaar Ministerie. We wisten in grote lijnen wat er in de getuigenverklaringen stond. Dus het is niet zo dat ze daardoor overvallen zijn.”

Met de rechtsgang willen de nabestaanden zich uitdrukkelijk niet bemoeien. “Ze willen vooral dat politie en Openbaar Ministerie hun werk kunnen doen.” Wel zegt Bosch dat de familie hoopt dat de drie hoofdverdachten in voorarrest blijven.