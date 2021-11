Openbaar vervoer maandag rustiger na nieuw thuiswerkadvies

Het is duidelijk rustiger geweest in de treinen, bussen, metro’s, trams op maandag, de eerste werkdag nadat de coronaregels en ook het thuiswerkadvies waren aangescherpt. Nederlanders checkten ruim 4 procent minder in bij het openbaar vervoer vergeleken met een week eerder. Dat meldt het ov-chipkaartbedijf Translink op basis van cijfers.

Maandag maakten mensen 2,9 miljoen keer gebruik van het openbaar vervoer. Dat is het rustigst sinds eind augustus, als de maandagen tijdens de herfstvakantie buiten beschouwing worden gelaten. Vorige week maandag werd nog bijna 3,1 miljoen keer ingecheckt.

Tijdens de persconferentie vrijdag scherpte Mark Rutte het thuiswerkadvies aan naar “werk thuis, tenzij het ├ęcht niet anders kan”. Begin november vroeg de demissionair premier al om minimaal de helft van de werktijd thuis te werken.

De week daarop was het op werkdagen ook ongeveer 4 procent rustiger in de treinen. Ook de reistijd in de auto nam af, met meer dat 5 procent. Dat meldt DAT.Mobility op basis van gegevens uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Hiervoor zijn de verplaatsingen van een panel van 10.000 mensen gemeten met een app.