Peiling: gevaccineerde Nederlanders positief over boosterprik

Ruim acht op de tien van de Nederlanders die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, zou een boosterprik laten zetten zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling die de NOS onder bijna 2300 mensen liet uitvoeren door I&O Research.

Volgens het onderzoeksbureau, dat de peiling tussen afgelopen vrijdag (na de coronapersconferentie) en maandag uitvoerde, is 83 procent van de gevaccineerden positief over de boosterpik. Dat is een lichte stijging ten opzichte van september, toen ging het om 79 procent. Twee derde zou de prik zeker laten zetten, 22 procent noemt het nemen van een extra inenting waarschijnlijk.

Met name onder de gevaccineerde 35-plussers is er meer draagvlak gekomen voor de boosterprik, zien de onderzoekers. Bij jongeren staan er vergeleken met september ongeveer evenveel mensen welwillend tegenover een extra dosis van het coronavaccin.

De boosterprik is bedoeld om de bescherming tegen Covid-19 te versterken. De werking van de coronavaccins kan na verloop van tijd afnemen. De overheid geeft 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en ook zorgpersoneel dat direct contact met patiƫnten heeft voorrang voor een extra prik. 60-minners zijn na deze groepen aan de beurt, ook al is dat volgens de Gezondheidsraad nog niet nodig. De raad adviseerde woensdag ook mensen met het syndroom van Down zo snel mogelijk een boosterprik te geven.