Politie aangeslagen door hard rapport over overleden infiltrant

Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie is aangeslagen door het rapport van de commissie-Brouwer. Die concludeert dat een zelfmoord eerder dit jaar van een undercoveragent in rechtstreeks verband stond met zijn werk. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid van de politie ernstig te wensen overlaat.

“De politie is diep geraakt door de uitkomsten van het onderzoek van de commissie-Brouwer. Het overlijden van een collega, dat de commissie onderzocht, had ons al zeer beroerd. De nu bekend geworden feiten en omstandigheden rond het overlijden komen eveneens hard aan”, laat Van Essen weten. Hij erkent dat de politie ernstig tekort is geschoten bij de begeleiding van de medewerker. Deze man beroofde zich in april van het leven. Hij was als undercoveragent betrokken bij een onderzoek naar een criminele organisatie.

Politiechef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid is het eens met de conclusies van het rapport, dat risico’s zijn onderschat en signalen over het mentale welzijn van de infiltrant onvoldoende zijn opgepikt. “Het is volstrekt helder dat gedurende het traject had moeten worden ingegrepen. Dat is niet gebeurd. Dat maakt dat de politie – en ook ik als politiechef – zich verantwoordelijk voelt voor het overlijden van de collega en het leed dat daarmee bij zijn familie, vrienden en collega’s is aangericht.”