Situatie in Gelre Ziekenhuizen zeer kritisch door corona

De directie van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen heeft woensdagavond alarm geslagen, omdat de situatie in beide ziekenhuizen “zeer kritisch” is geworden door een enorme stijging van het aantal Covid-patiënten de afgelopen dagen. Daarnaast is er een corona-uitbraak op een oncologie-afdeling en de Gelre Ziekenhuizen zitten met tientallen patiënten die eigenlijk elders thuishoren, maar voor wie geen plek gevonden kan worden. De raad van bestuur noemt de situatie “alarmerend”.

Op beide locaties van de Gelre Ziekenhuizen geldt sinds woensdag een opnamestop. De Spoedeisende Hulp is gesloten. Ambulances moeten met spoedeisende patiënten naar andere ziekenhuizen in Oost-Nederland. Een deel van de patiënten in beide ziekenhuizen wordt zo snel mogelijk naar omliggende klinieken overgeplaatst, aldus de raad van bestuur.

Op de verpleegafdeling van de ziekenhuizen liggen 54 Covid-patiënten. Op de ic zijn alle bedden bezet door patiënten met een coronabesmetting. Dinsdag bleek dat er ook een corona-uitbraak was op de oncologieafdeling in Apeldoorn. Daar zijn zowel personeel als patiënten besmet geraakt. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel besmettingen er precies zijn, maar ondertussen is de afdeling gesloten.

Volgens de raad van bestuur wachten 46 patiënten op thuiszorg of verpleeghuiszorg, maar dat is niet te vinden. Daardoor blijven ziekenhuisbedden onnodig bezet. Bovendien kampen de Gelre Ziekenhuizen met steeds hoger oplopend ziekteverzuim onder het personeel.

De Gelre Ziekenhuizen richten zich voorlopig alleen op Covid-zorg en urgente zorg. Reguliere zorg wordt afgeschaald. Poliklinische afspraken gaan grotendeels wel door.