Twee verdachten Mallorcazaak komen onder voorwaarden vrij

De rechtbank in Lelystad heeft woensdag bepaald dat twee verdachten in de zogeheten Mallorcazaak hun proces in vrijheid mogen afwachten. Het tweetal, Daan van S. (18) en Kaan B. (19), komt onder voorwaarden op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie, dat zich niet tegen de schorsing van het voorarrest heeft verzet, verdenkt hen niet van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Dat feit vormt het zwaartepunt van de zaak.

De advocaten van de drie andere verdachten hadden eveneens om opheffing dan wel schorsing van het voorarrest gevraagd, maar de rechtbank heeft deze verzoeken afgewezen. Justitie beschuldigt Sanil B. (19), Mees T. (18) en Hein B. (18) ervan betrokken te zijn bij de fatale mishandeling van de 27-jarige Heuvelman. Daarnaast verdenkt het OM het trio van een poging doodslag door een vriend van Heuvelman te schoppen en te slaan toen het slachtoffer al op de grond lag. Beelden daarvan stonden op GeenStijl.

Het OM verdenkt Daan van S. en Kaan B. onder meer van een poging doodslag bij het eerste incident bij een café aan de boulevard van de Spaanse badplaats El Arenal, voorafgaande aan de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Bij café De Zaak zouden zij met drie andere Hilversumse jongeren om 01.45 uur een ander slachtoffer hebben geslagen en geschopt, terwijl het slachtoffer al op de grond lag. Een ander slachtoffer liep bij dit incident een gebroken neus op.

Van S. en Kaan B. komen donderdag aan het begin van de middag vrij. Zij mogen geen contact opnemen met bij de zaak betrokken slachtoffers, noch met hun medeverdachten. Ook bepaalde de rechtbank dat zij geen alcohol of drugs mogen gebruiken. Dit wordt door urinecontroles in de gaten gehouden. Het tweetal moet ook gehoor geven aan iedere oproep van politie of justitie.

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen de andere drie stevig genoeg om hen in de cel te houden. Zij ontkennen dat zij betrokken zijn geweest bij het dodelijke geweld tegen Heuvelman, maar volgens de rechtbank zijn er genoeg aanwijzingen voor het tegendeel. Deze komen onder meer voort uit getuigenverklaringen. In het geval van Sanil B. is er ook nog DNA-bewijs: er zijn DNA-sporen van Heuvelman gevonden op een schoen van B.

De rechtbank wil een psychologische rapportage over Hein B. en Sanil B. Verdachte Mees T. sprak reeds met een psycholoog.

De volgende zitting is op 21 januari. Dat wordt een zogeheten regiezitting, waar wordt gesproken over onderzoekswensen van de verdediging. Op de regiezitting worden ook de verdachten verwacht die eerder zijn vrijgelaten.

De rechtbank streeft ernaar de Mallorcazaak nog voor de zomer van 2022 inhoudelijk te behandelen.